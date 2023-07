Persze, hogy én is visszasírom azokat az időket, amikor száz forintért kaptuk a dinnye kilóját, de annak már legalább 20-25 éve. Mint minden más, a dinnye is drágább lett. Jó volt a tíz forintos tojás is, most mégsem tudnánk elképzelni, hogy ennyiért tudjuk megvásárolni. A dinnye egyébként nem drága, csak mindenkiben az él, hogy mennyi volt régen, és mivel nem egész évben látjuk az árát – mint a tojásnak, vagy például a krumplinak – , ilyenkor nyáron jobban szíven üt az a plusz 20-40 forint. Nőttek a termelők költségei, így természetesen a termény ára is emelkedett.

A legjobb mégis, ha ennek ellenére is keressük és megfizetjük a helyit, hiszen ha az importot választjuk, akkor nem teszünk meg semmit annak érdekében, hogy a helyi gazdáknak megérje termelni. Aztán meg csodálkozhatunk, és foghatjuk a fejünket, hogy nincs a piacon magyar áru. Hát, aki a szupermarketből vásárolja meg a spanyol gyümölcsöt és zöldséget, az – mondjuk ki bátran! – mindent meg is tesz érte.