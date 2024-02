Az állatvédelem egyre inkább előtérbe kerül, és szerencsére már egészen a kisgyermekkortól kezdve felhívják rá a figyelmet. Témaheteket tartanak az óvodákban, és remélik, hogy az így megszerzett tudás, és az állatok sorsa iránti érzékenység a szülőkre is átragad. A különböző szervezetek is igyekeznek egy-egy állatfajt felkarolni, örökbefogadnak egy-egy állatkerti állatot, vagy támogatják az óvodai-iskolai programokat. Az elmúlt években Baranyában is megismerhettünk pár nagyon jó gyakorlatot, az iskolások telente madármenzát üzemeltetnek, de a kutyusokért is tesznek, állatvédő egyesületnek gyűjtenek évente állateledelt, pokrócokat, és mindent, amire a menhelyeken szükség lehet.