Amikor négy éve ránk rontott a covid-járvány, mindenki a természetbe „menekült”. Az is, aki egyébként soha nem lép ki a nagyvárosi környezetből. Akkor gondoltam is rá, kíváncsi leszek, hogy közülük ezután mennyien fognak majd kimozdulni hétvégente a betondzsungelből. Azt tapasztaljuk, hogy nem nagyon vannak többen az erdőben, a kirándulóhelyek viszont megtelnek, amikor nagyon szép idő van. Ez persze jó hír is lehetne, de nekem ezzel kapcsolatban is rossz tapasztalataim vannak. Ugyanis míg a túrázók, a rendszeres természetjárók tisztelik a természetet, addig az alkalmi kirándulókról ez sajnos nem feltétlenül mondható el. Rengeteg szemetet hagynak maguk után, és alapvetően nem értik meg, hogy miért nem dobunk el egy zsebkendőt sem az erdőben.

Abban mindenesetre bízhatunk, hogy aki egyszer megtapasztalja, milyen jó hatással van az erdő az emberi szervezetre, az utána visszavágyik oda, ha másért nem, stresszoldásért, feltöltődésért.