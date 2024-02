Az utóbbi években Baranyában kiemelt figyelmet kaptak a termelői vásárterek, Pécsen felélesztették a Kossuth és a Búza téri piacokat, megújult a Vásárcsarnok, és ezen kívül a vármegye számos pontján alakítottak ki, vagy újítottak fel piactereket, amelyek rendszeres, követhető nyitva tartással várják a vásárlókat.

A megyeszékhelyen nem elég csak a belvárosban működő piacokat éltetni, hanem a városrészeken is kell, hogy legyen megfelelő körülmények mellett üzemelő árusítóhely. A Diana téri piacfelújítás végét is sokan várják, hiszen a jelenlegi átmeneti helyen az árus is kevesebb és a vásárlók sem szívesen állnak meg ott, hogy válogassanak a portékák közül. Talán belátható időn belül ennek is pont kerülhet a végére.