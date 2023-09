A méz olyan kincs, amely már évszázadok óta díszíti az asztalokat és gyógyítja a testet. Megjelenése mélyen gyökerezik az emberi kultúrtörténetben. Az ókori civilizációk már ismerték: a régészek az egyiptomi királysírokban is találtak mézet, az ógörögöknél külön istene volt a méhészetnek, s gyógyító erőt tulajdonítottak a különleges édesítőnek. A rómaiak is előszeretettel használták ételeikbe, a cukrot még nem is ismerték. A méz sokáig az egyetlen édesítőszer volt, így bőséget, áldást jelzett az ősi kultúrákban. Gyógyító szerepe is ismert volt. Az ószövetségi vándorló népnek az Úr tejjel és mézzel folyó Kánaánt ígért, így e táplálékok az üdvösség ígéretével kapcsolódtak össze. A kereszténység Jézusban tapasztalta meg az ígéretek beteljesülését, a tej és a méz a Megváltó szimbólumaivá váltak – a tejet isteni, a mézet emberi természetével hozták kapcsolatba.