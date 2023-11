Frissen, a fáról szedhetjük le a lédús gyümölcsöket a tavaszi-nyári időszakban. Azok, akik nem olyan szerencsések, hogy kiskerttel rendelkeznek vármegyénkben is számos Szedd magad akcióból szerezhetik be a finomabbnál finomabb idénygyümölcsöket. Ám a bőség zavara nem tart olyan sokáig, hamar beköszönt az ősz és a tél. Ekkor előkerülnek a kamra polcairól a befőttek és lekvárok. Jól esik ez ilyenkor, a szervezetünk is hálás érte.

Nagyszüleim, szüleim kertjében is sokféle gyümölcsfa, szőlő van. Az elmúlt években azonban általánosságban gyengébb volt a hozam. Alma azonban mindig volt, ennek a gyümölcsnek nem ártott úgy a kártevő, a fagy. Néhány éve, a sokadik teletöltött láda után kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mi legyen ezzel a sok gyümölccsel.