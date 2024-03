A virágok nyelvén a mimóza a finomság és a nőiesség szimbóluma, még akkor is, ha a növény a valóságban nagyon ellenálló és képes gyökeret verni a legnehezebb talajokon is – pont, mint sok nő, aki a legváltozatosabb körülmények között, egyszerre ezerféle szerepben is megállja a helyét. A nőnapi mimóza tehát a gyengédség és a szilárd erő jelképe együttesen Olaszországban. Március 8-án a kávézók teraszaira apró vázákban kerülnek ezek a kedves, sárga virágok, sőt, még ennek formájához hasonló tortát, süteményt is kóstolhatunk.