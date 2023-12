Az egyik fő érv a várható ingatlanárcsökkenésre, hogy a lakáshitel-konstrukciók gyarapodnak, jobb lesz a kamatfeltétel. Most is ezt prognosztizálják, év végén mégis több ismerősöm azért hozta előre az esküvőjét, mert a babaváró hitelt januártól már csak 30 év alattiak igényelhetik, most viszont házaspárként a pénz segítségével ennél idősebben is belevághatnak egy ingatlanvételbe.

Tapasztalataim szerint az ingatlanvásárlás mindig személyre szabott és az is mindig szubjektív, hogy a vétel olcsó vagy drága. Mert például mindenki addig nyújtózkodik hitelekben, ameddig csak bír, miután a pénz idővel értéktelenedik, a fizetésünk ellenben hosszú távon nő, így a törlesztése öt év múlva sokkal könnyebb lesz. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy olcsó lakás valójában nem létezik, hiszen készpénzben többnyire senki nem tudja kifizetni a teljes vételárat.