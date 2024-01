Később megtudtam, valóban létezik ilyen szokás, Vince napján sok bort kell fogyasztani, mert csak akkor lesz jó ősszel a szőlőtermés. Legalább ennyire meglepő volt az is, hogy ezen a napon esőért sopánkodtak az asszonyok, mert mint mondták: „ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”. Persze hozzátették, hogy nem babona ez, hanem évszázadok népi megfigyelése, ám még napjainkban sem tudom hova tenni, hogy napra előre sem lehet tudni a pontos időjárást, akkor hát miként megy ez Vince napján három évszakra előre?

Mindemellett nem a falusi hiedelmek mérhetetlen kultuszát őrzöm a Vince-napi torokból, hanem hogy sok tekintetben kinyíltak ekkor a felnőttek, akikre valamiképp egytől egyig felnéztem. Munka közben is mókáztak, pajkoskodtak és 16 éven felüli szinten szóltak be a férfiak az asszonyoknak, nők az embereknek. Ám eközben a gyerekek is egy kis időre a koruknál jóval idősebbnek érezhették magukat.