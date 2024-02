Emlékszem, gyermekkoromban volt egy hatalmas szatyrunk, mely tele volt kindertojás-játékokkal. Ezeket időnként elővettük, nézegettük, forgattuk, játszottunk velük. Anyukám szalvétákat gyűjtött. A szekrényben voltak a cipősdobozok, melyekből már szinte folyt ki a sok-sok szalvéta. Húsvéti, karácsonyi mintával, ezerféle variációban. A gyűjtésnek külön logikája volt. Minden mintából legalább két darab volt, hogy lehessen cserélgetni más gyűjtőkkel. Családi összejöveteleken pedig mindig félreraktak pár darabot nekünk a szebb szalvétákból. Az országot járva is hoztunk a különböző éttermekből, rendezvényekről egy-két szalvétát.

Én nem folytattam a hagyományt, a szalvéták annyira nem hoztak lázba. Nekem inkább a hűtőmágnesek tetszenek. Abból is a különleges, egyedi darabok. Néhány éve kezdtem el, hogy azokról a helyekről ahol járok, mindig viszek haza magammal mágnest is. Szépen telik a hűtő. Vannak, akikénél a gyűjtögetés szenvedélye felnőttkorra is megmaradt, s nehezen válnak meg a gyűjteménytől, ugyanis minden egyes darabnak érzelmi értéke van. Tehát apáról fiúra, anyáról lányára száll, s jól is van ez így.