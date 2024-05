Létezik a Dunántúli Naplónál egy Múltidéző-sorozat, mely archív fotókból tematikusan válogat. Ez az oldal valójában Laufer László találmánya, és minden benne van, ami egy jó sajtófotóst jellemezhet. Itt több évtized izgalmas eseményei kerülnek elő, több százezres méretű személyes archívumból. És az is bámulatos, ahogy a fotósok nap mint nap százasával rögzítenek képeket, mégis simán eligazodnak a nyilvántartásukban. Szóval ebben a Múltidézőben magára ismerhet a baranyai ember, hogy milyen volt a munkahelye, a környezete, s ő maga is 20-30 évvel ezelőtt. Otthon is szeretünk fotóalbumokat nézegetni, de ennél sokkal izgalmasabb, ha az emlékezetes pillanat az újságból köszön vissza.

A sajtófotós nem vágyik nagy vállveregetésekre, számára az jelenti az igazi visszajelzést és örömet, amikor az emberek rácsodálkoznak a régi fotóira.