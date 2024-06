Az is köztudott, hogy az egészségügyi intézményekben híján vannak kötszerekből, gyógyszerekből. Nos, ezek tőlünk független okokból létező problémák. Viszont más vonalon kizárólag rajtunk múlik, hogy sikerül-e minden beteget megmenteni. Beszélhetnénk itt például a szervdonorokról is, de ennél sokkal nyilvánvalóbb a vérellátás problémája. Amikor műtétek csúsznak, maradnak el, mert nincs meg a vérutánpótlás, és ez a gond nyáridőben fokozottan jelentkezik.

Mondhatnánk pihenni indul mindenki, joggal nem a véradás a legfőbb gondja. Ám vérre mindenkinek szüksége van az élete során néhány alkalommal, bármikor érheti váratlan orvosi beavatkozás. Vért adni pedig senkinek sem a kötelessége. Még sincs a kettő egymás nélkül: ha nem adakozunk, nincs miből gazdálkodni. Tekinthetjük a véradást emberbaráti jó cselekedetnek is, de valójában önmagunknak tartalékolunk, előlegzünk meg véradagokat, hogy biztosan legyen, ha rászorulunk. S ez nem működik oly módon, hogy később majd duplán pótlom. Ha gondosan tervezzük az életünket, a nyári pihenésünk is csak akkor lesz igazán harmonikus, ha véradással indítjuk.