Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt nem lehetett megrendezni a Gourmet-t, ez az időszak azonban nemcsak a fesztivál, hanem az egész magyar vendéglátás számára rendkívül nehéz volt - idézte fel a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján Gerendai Károly, a Gourmet fesztivál alapítója.

Mint hozzátette, az utóbbi két évben számos vendéglátóhely bezárt, még több konyha munkaerőgondokkal küzd, ennek ellenére a Gourmet-ra idén is túljelentkezés volt a kiállítói oldalon.

Ráadásul az előzetes jegyeladások is minden eddiginél magasabbak, ez pedig igazolja, hogy a közönség is várja már a fesztivált - jegyezte meg.

Gerendai Károly felidézte: a Gourmet eredeti célja az volt, hogy a minőségi magyar gasztronómia iránt érdeklődők egy helyen kapjanak átfogó képet a legjobb hazai éttermekről, cukrászdákról, borászatokról, sör- és pálinkafőzdékről. Ehhez immár a Millenáris megújult parkja is olyan minőséget ad, amilyet az induláskor megálmodtak

- tette hozzá.

Dankó Virág, a Millenáris ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy az utóbbi időszakban 6,5 hektárosra bővült a létesítmény területe, és az ipari műemléképületek is komoly felújításon estek át. A B csarnokban nemrég megnyílt a nagyszabású Álmok álmodói 2.0 kiállítás is, amelyet a Gourmet látogatói kedvezményes jeggyel tekinthetnek meg - fűzte hozzá.

Nemes Richárd, a fesztivál főszervezője arról szólt, hogy a mintegy száz kiállítót felvonultató rendezvényen ezúttal nem egy adott alapanyag vagy étel a kiemelt téma, hanem az örökség fogalma.

Ennek jegyében nincs megkötés arra, hogy a kiállítóknak milyen alapanyagot kell használniuk, milyen ételekkel kell jelentkezniük, ehelyett az a kérés a séfek felé, hogy nyúljanak vissza gyermekkori emlékeikhez, a családi és helyi hagyományokhoz.

A rendhagyó témának köszönhetően a kínálat is minden eddiginél színesebb lesz; a fesztivál teljes menüjét a nyitás előtt egy héttel teszik közzé

- mondta el Nemes Richárd.

Mint hozzátette, a Gourmet Akadémia minden nap workshopokkal és demófőzésekkel várja a tanulni és szórakozni vágyókat. Fellép többek között Széll Tamás (Stand), Tóth Szilárd (Salt), Mizsei János (MÁK), Farkas Richárd (Pajta), Bíró Lajos és Dani, de Steiner Kristóf vegán workshopján is részt lehet venni, ahogy a gyoza (japán tésztagombóc) készítését is megtanulhatják az érdeklődők.

A Gourmet zárónapja gyermeknapra esik, ezért a Gourmet Akadémia ekkor kifejezetten gyerekeknek, családoknak szóló programokkal készül, a Millenáris játszótere pedig a fesztivál gyermekhelyszínévé alakul - közölte Nemes Richárd.

Borítókép: a legkiválóbb hazai éttermek kínálatával várja az érdeklődőket a Gourmet Fesztivál május 27. és 29. között a Millenárison (Gourmet Fesztivál /Facebook)