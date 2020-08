Ez történt 1985 augusztusának első hetében: turistainvázió és nyári vásár

Pécsi diákotthon, japán útikönyvben – erről is hírt adott a Dunántúli Napló 35 évvel ezelőtt. Ezen túl Laufer László korabeli fotói segítségével idézzük fel a múltat.

Turistainvázió a pécsi vásáron

Rengetegen voltak a pécsi vásárban 35 évvel ezelőtt, 1985 augusztus 4-én. A vásár hangzavarából leginkább a német szavak röppentek fel leggyakrabban. A butiksoron kelet-németek alkudoztak az akkoriban menő rózsaszín-kék könnyű nyári overálokra, divatos pólókra.

— Átutazóban vagyunk a Balatonról az Istriára, a magyar barátainktól hallottunk a pécsi vásárról – mondja Erick Kluge, akit főként a zsibvásár nyűgözött le. Ő maga főként a régi érmékre vadászik, Hannét, a feleségét a népi portékák érdeklik. A zsákmány egy százéves szúette ormánsági rokka, már a Fordban van.

Nyári vásár az üzletekben

Augusztus 5-től 17-ig tartott a ruházati kereskedelmi vállalatok hagyományos nyári szezonvégi vására. Az engedmény általában 20-40 százalék, akadnak azonban üzletek, ahol 50 százalékkal olcsóbban kínáltak különféle portékákat.

A Konzumban 12 milliós árukészlet és gazdag kínálat fogadta a vásárlókat. A cipőosztályon nyolcvanféle lábbelit — köztük női szandálokat, necc cipőket, férfi víkend- cipőket — árusítottak 30 százalékkal olcsóbban. A konfekció részlegnél 200 különféle árucikk közül lehetett választani. A kedvezmény 40 százalék volt.

Ez bukkant fel a Széchenyi téren

Egykor talán tűzoltó-, talán katonai autó lehetett ez a Hanomag gyártmányú gépkocsi, melyet német fiatalok egy kis ötletességgel lakóautóvá alakítottak, és hazánk tájait járva Pécsre is eljutottak.

Katonai kollégium építése kezdődött Pécsett

Középiskolai katonai kollégium épült Pécsett, a gyárvárosi templommal szemben. Milyen is lesz ez a középiskolai katonai diákotthon 1987-re? A sajátos formájú, két fő részre tagolható épület megjelenésében modern várra emlékeztet majd, mely annak köszönhető, hogy a tömb két sarkán bástyaszerű megoldást alkalmazott a tervező – ígérte a korabeli Dunántúli Napló. Az épület ma részben üres, de egy szegletében a ToCa fociakadémia található.

Tokióból írt Sedo úr…

A nyolcvanas években nyitotta meg a kapuit a pécsi ÉT-Hotel; a gépiparisták kollégiuma olcsó szállást adott utazó fiataloknak nyaranta, magyaroknak 35 forintért, külföldieknek 70 forintért egy éjszakára.

A világszerte közkedvelt ifjúsági szállások sorában a pécsi is egyre ismertebb lett; mint a DN 35 éve megírta, egy francia fiatal mutatta, hogy párizsi kiadású útikönyvben megtalálható a pécsi szállás címe is! 35 éve Japánból is érkezett egy levél a hotel igazgatójának: M. Sedo úr, JYH Internacional Service Club vezetője fordult kéréssel a pécsi diákszálláshoz. Mint angol nyelvű levelében írta: ki szeretnének adni Tokióban egy könyvet, melyben feltüntetnek minden ifjúsági szállást, s a pécsi ÉT-Hotelt is szeretnék bevenni a kiadványukba. Ezért képet kér a hotelről, pontos címet, a megközelítéséről térképet, leírást.