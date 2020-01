Így készül Virágh Brigi a Tündérszépek döntőjére – Szavazzon Ön is a pécsi lányra!

Továbbra is voksolhatnak olvasóink a legszebb hölgyekre. Baranyát a pécsi Virágh Brigitta képviseli, akitől megkérdeztük többek között azt is, hogy hogyan készül a döntőre.

Már javában zajlik a Tündérszépek 2020 utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte több mint 700 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Őket három fordulóban olvasóink és szakmai zsűrik választották ki. Olvasóinknak most is nagy szerep jut. Ők döntik el ugyanis január 23. éjfélig leadható értékeléseikkel, hogy ki legyen a Tündérszépek 2020 országos közönségdíjasa, aki értékes okostelefonnal, wellness hétvégével, valamint egy könnyűzenei fesztiválbérlettel lesz gazdagabb.

Megyénkből Virágh Brigitta vesz részt a döntőben, így ő esélyes erre a címre. Ahogy természetesen arra is, hogy a január 27-i gálán őt válassza a szakmai zsűri királynőnek. Megyénk olvasóit arra kérjük, szavazzanak Brigire, hogy Baranya ismét sikeresen szerepeljen az országos megmérettetésen. Tavaly, mint köztudott, Fábián Evelin lett 2019 Tündérszépe a szakmai zsűri döntése nyomán.

Megkérdeztük Brigit, hogy hogyan készül a döntőre. Mint elmondta, leginkább edzéssel és egészséges táplálkozással hozza formába magát. Emellett ügyel a haja, a körmei és a teste ápoltságára. Megtudtuk azt is, hogy még egy felkészítőtábor vár a szépségekre egy Budapesthez közeli hotelben, ahol mindkét nap a döntő koreográfiáját próbálják egész nap, forgatással együtt. Ezt követően pedig már a televízió stúdiójában lesznek próbák a 27-i felvétel előtt.

Brigi elmondta, hogy erős a mezőny, ettől függetlenül sok mindenkivel beszélőviszonyba került, és nem volt rivalizálás. Már eddig is sok élmény érte, ilyen volt például a fotózás, vagy a korábbi felkészítőtábor helyszíne. És az is egy fontos adalék, hogy a verseny ideje alatt nőtt az önbizalma is.

– Végül a célom az, hogy ezt a versenyt megnyerjem!

– zárta gondolatait a pécsi szépség.

A Dunántúli Naplóban és a bama.hu címlapján minden nap más-más lányt mutatunk be, de a bama.hu/tunderszepek aloldalon folyamatosan lehet a döntős mezőny összes versenyzőjét értékelni. Ehhez az eddig megszokott módon Google- vagy Facebook-azonosítás szükséges, amellyel egy hölgyre egy nap egy szavazat adható le. (Naponta tehát több szépség értékelhető, de mindegyik csak egyszer.)

A közönség kedvencét a szakmai zsűri választottjaival együtt január 27-én, a Tündérszépek 2020 szépségverseny döntő gáláján nevezzük meg.