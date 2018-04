Legendák láthatóak ezen a hétvégén a pécsi színpadokon

Persze nem maradhatnak el a hétvégén a jól megszokott táncos bulik sem, de ezen felül érkezik egy-két csemege is a városba.

Lord koncerttel indul a hétvége a pécsi E78-ban. A magyar rock egyik ikonikus zenekara már 45 éve űzi, hajtja rajongóit. A legutóbbi nagylemezük tavaly jelent meg, mely keményebb, markánsabb hangzású lett, mint a korábbi munkáik. A zenekart vendégként elkíséri a CS.Í.T. is, mely együttes tagjai ezen az estén megunt plüss játékokat is gyűjtenek egy jótékonysági akció keretében.

Szombaton sem maradnak zárva a Zsolnay negyedben található koncertterem ajtói. A nyolcvanas évek kultikus csapata, az Európa Kiadó érkezik. A zenekar rövid idő alatt a korabeli hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese lett és a mai napig az is maradt. A zenekar 2017-ben egy friss felállással újra a fesztiválok, zenei klubok rendszeres szereplője lett.

És ha nem lenne elég a legendákból, akkor bizony azt sem titkolhatjuk el, hogy Demjén Ferenc ezen a hétvégén, egészen pontosan szombaton este pótolja a decemberben elmaradt koncertjét a pécsi sportcsarnokban. Most egy speciális programmal igyekszik kedveskedni a közönségnek, melynek során a legnagyobb slágerek özönlenek több mint két órán át.

A Pécsi Estben pénteken este hiphop bulit tartanak, melyen fellép a Slow Village, a Mulató Aztékok és a Stereo Kollektiv is. Másnap pedig a keményebb zenék kedvelőinek ajánljuk a Nova Prospect fellépését, annál is inkább, mert rajtuk kívül további három zenekar borzolja a kedélyeket. Itt lesz a Down For Whatever, a Phrenia és az Avement.

A Szabadkikötőben a Tradin’ Grooves és Hangya tér vissza jól megszokott improvizatív játékával pénteken. Két lemezjátszó és egy dob találkozik a hangzó térben. Másnap egy igazi zenei csemege jön: a Zoord moldvai csángó dallamvilágból merítkező zenéje elementáris erővel szólal meg. Mély, zsigeri élmény várható, amit a hegedű és az ének szárnyaló hangja időről-időre felold. A zenekar mozgatórugója a világ egyik legismertebb dorombjátékosa, Szilágyi Áron.

A jól megszokott táncos bulik sem maradnak el a hétvégén: a Trafikban a szokásos péntek esti táncmulatság előtt a Vinyl Nihil Show rock and roll koncertre lehet csápolni. A Pécsi sörházban pénteken rave bulit tartanak, míg másnap a latin zene szerelmesei csapkodhatnak a levegőbe. A Club Fashion-be péntek éjjel egy igazi nagyágyú, Metzker Viktória érkezik, de pörgeti az ütemeket a népszerű Strong R is. Másnap sem marad el a tánc: többek között Andrewboy teszi fel a legjobb zenéket a klubban.