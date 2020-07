Ha nem láttuk volna a saját szemünkkel, azt hinnénk, hogy ilyen csak a mesében létezik. Pedig egy holland pár megálmodta és megépítette a lehetetlent. Csepelből lakóautót, céllövöldéből romantikus szállást és egy méhészházból mézeskalács házikót. Mindezt a Mecsekben!

Pécstől alig 40 percnyi autóútra, a Nyugat-Mecsekben található Mókus-völgyben az a hely, ahol nem mindennapi párosítást választott Paul és Mandey, hogy megvalósítsák álmukat. A holland pár az erdő közepére három házat tervezett, nem is akármilyent. Az egyik ez a Csepelből kialakított lakóautó lett.

– Amikor megvettem zöld volt és csúnya, Mandey azt mondta rá, hogy ez egy zöld szörnyeteg, mit csinálhatnék én vele? Most már azért neki is tetszik – mondja Paul.

A 25 négyzetméteres vendégházzal régebben tűzifát szállítottak, de most már egy helyben állva látja el szolgálatát, azaz fogadja a vendégeket. A motor helyén egy bojler van, a platón pedig egy kényelmes házikó kapott helyet.

– Mandey faházat szeretett volna, de miután megláttam ezt a teherautót, tudtam, hogy erre van szükségem. Korábban fát hordott, most nálunk lakóautó, de a legtöbb vendégünknek van egy kedves emléke a Csepelekhez. Úgy érzem, ez része a történelemnek és a mi életünknek is. Azzal, hogy nem hagytuk szétesni, új életet kapott és emlékét őrizzük – teszi hozzá Paul.

A ház belsejében, azaz az egykori Csepel autó platóján elfér egy ágy, olvasósarokkal, konyha, étkezővel és egy fürdőszoba is. Aki pedig visszautazna a múltba, be is ülhet a jármű volánja mögé.

A legtöbb vendég a nyugalmat keresi

– Voltak vendégeink, akik a természet közelsége révén tényleg egymásra találtak. Összeházasodtak, vagy épp gyermekáldás elé néztek, miután eltöltöttek pár stresszmentes napot nálunk. Ezek a visszacsatolások pedig visznek minket előre, hogy jó úton haladunk.

A Csepel mellett egy céllövöldét is átalakított Paul

– Nem csináltam mást, csak lefestettem. Így még a lövések nyomai is látszanak. Talán így tudtuk a legjobban átörökíteni a múltat a jövőnek – mondja Paul.

„Sokan hiszik, hogy ezeket a házakat sok pénzből újítom fel, de a legtöbb anyag bontott és a pécsi bolhapiacról való.”

Az egykori vurslis autó, most már a nyugalom szigete.

Itt nem rohangálhatnak a gyerekek

Azok a szülők, akik ezt a pihenést választják, egyedül jöhetnek ide.

– Ha itt vagy, akkor azt hiszed, egyedül vagy a világban, és mi, vendéglátók ezt tiszteletben is tartjuk. Nem zavarjuk vendégeinket. Minden háznak van egy külön kis kertje, aminek végén ott az erdő. Itt nincs kerítés, csak a fák és az állatok – teszi hozzá Paul.

A vadkörtére pedig sokszor jönnek a szarvasok, vaddisznók és mókusok. Így, akit itt ér a reggel, gyakran meglepődik.

Paul és Mandey 16 éve költözött Magyarországra, azóta nem voltak nyaralni

Nekik Mókus-völgy a hely, ahol mindennap pihennek.

– Azért választottuk Magyarországot, mert nagyon barátságosak az emberek. A természet pedig gyönyörű. Európa más országaiban sokkal stresszesebben, élnek, de itt? Nyugodtak – meséli mosolyogva Paul.

Mókus-völgyben nem ez az egyetlen érdekesség. Paul és párja készített egy pihenősarkot is, medencével, amit egy régi Trabant és egy Barkas díszít. De ez már csak hab a tortán.