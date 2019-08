Még nem az ősz, hanem az egyetemisták költöznek be

Ezen a hétvégén már az egyetemisták visszaérkezésétől lesz hangos a város, így ismét megtelnek a klubok élettel. Harkányban pedig a megye első szüreti fesztiválja vár igen neves előadókkal.

Ebben a szezonban szerencsére még nem utoljára, de ismét bizonyíthat a Káptalan kertben található szabadtéri színpad, hogy mennyire bírja a könnyűzenei koncerteket, hiszen a manapság roppant népszerű Follow The Flow érkezik Pécsre szombaton este. A hiphopból a pop stílus irányába oltott csapat a Nem tudja senki című dallal tavaly robbant be, oly annyira, hogy máris önálló koncertet ad a város szívében található régi-új helyszínen.

Ha a megyeszékhelyen élőknek eddig nem tűnt fel, akkor ezen a hétvégén már minden kétséget kizáróan érzékelhető lesz, hogy az egyetemisták ismét birtokba veszik Pécset. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a város klubjaiban nagyüzemben érkeznek a mindenféle üdvözlő és beköltöző bulik. A Pécsi Est zsinórban öt partival rúgja rá az ajtót a szeptemberre, már szerdától mennek a bulik, sőt hétfő hajnalig folyamatosan mozgásban lesz majd a tánctér. A mozgalmas hétre vasárnap személyesen Metzker Viktória, a népszerű dj lány teszi majd fel a koronát az orvosisoknak. Előtte egy nappal a Rock the City csapata csap oda.

A Pécsi Sörházban sem futunk zárt kapukba, végre ismét nyílik a szórakozóhely, pénteken Pixa zenél, szombaton a No Dj-k csapatják a 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel, majd a vasárnap itt is a beköltöző egyetemistáké lesz. A Trafikban pénteken este mai latin disco örökzöldek és a legbulisabb r’n’b felvételek sorjáznak majd. Ha ennyi nem lenne elég, akkor szögezzük le azt is, hogy a Jakabhegyi kollégiumnál található Studio Klub is megnyitja kapuit vasárnap este az egyetemisták előtt.

Szombaton a pécsi Jókai téren nemzetiségi fesztivál zárja a nyarat, ahol egész délután adják a talpalávalót a megye és az ország legjobb roma és egyéb nemzetiségi zenekarai. Fellép többek között a Romano Glaszo Együttes, a komlói Fekete Láng, a mohácsi Dunakivje Együttes, és a pécsi Büdös Vörnyik is.

Harkányban immáron negyedszázada rendezik meg a Harkányi Szüreti Fesztivált, mely ezúttal ezen a hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky utcába várja a bulizókat. A fellépők névsora igencsak impozánsra sikerült, pénteken az Apostol és a Bikini is fellép, másnap Heinz Gábor Biga és Geszti Péter best of műsora szórakoztatja a nagyérdeműt. A legnagyobb fogás azonban vasárnap estére marad, hiszen a Tankcsapda a baranyai fürdővárosban búcsúztatja a fesztiválszezont. Mohácson az Ifjúsági Centrumban a BeMyself r’n’b és trap party zárja a nyarat szombaton este.