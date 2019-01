Pezsgőt bontottak a győzelemre az Év párja nyertesei

Nagy sikerrel zárult az idei Év párja elnevezésű fotópályázatunk. Rengeteg képet küldtek be a fiatal párok, akik összesen több mint 18 ezer szavazatot kaptak, a verseny oldalát pedig 51 ezren látogatták meg.

Kreatív, humoros és különleges látványvilágú képek versenyeztek egymással idei pályázatunkon. A sok beküldött esküvői fotó közül Adrienn és Ferenc hangulatos, tengerparti képe győzött fölényesen, összesen 1907 szavazatot kaptak. A versenyről már a korábbi években is hallottak, hiszen a tavalyi nyertes Ferenc egyik kollégája. Ennek ellenére nem szándékosan keresték az idei pályázatot, véletlenül bukkantak rá az interneten, akkor gondolták, hogy beneveznek.

Végig figyelemmel követték a verseny alakulását, az utolsó napon éjfélig voltak fent, hogy megtudják az eredményt. Amikor pedig kiderült, hogy ők nyertek, egy alkoholmentes pezsgővel ünnepeltek. Nyereményük egy kétéjszakás, két személyre szóló pihenés, félpanziós ellátással a Hotel Bonvino Badacsonyba. Pontos dátumot még nem tudnak, hogy mikor mennek el, de várhatóan még februárban sort kerítenek az utazásra, hiszen első gyermeküket márciusra várják.

Mint megtudtuk, a győztes kép egy görögországi edzőtáborban készült. Mindenképpen szerettek volna ott is képet csinálni, és a véletlennek köszönhetően egy profi fotóssal találkoztak, aki éppen ott nyaralt. Így született meg a romantikus hangulatú kép.

A második helyezett Edit és András lett. A képükre 1598-an voksoltak, amelyen egy veteránautó mellett pózolnak. Ők is hallottak már a versenyről, a múlt évben Edit egyik barátja is benevezett. Amikor meglátták az idei pályázati felhívást az interneten, egyből arra gondoltak, miért is ne mérettethetnék meg magukat ők is. Folyamatosan követték a verseny alakulását, sokáig vezettek is. Végül a fotójuk a második helyre került, de ennek az eredménynek is nagyon örülnek. Editék egy két személyre szóló, gyertyafényes vacsorát nyertek a Bagolyvár étterembe, 15 ezer forint értékben. Pontosan még nem tudják, hogy mikor használják fel a kupont, lehet, hogy a Valentin-napi vacsorájukat fogyasztják majd el itt.

Edit és András beküldött fotója az esküvő után két nappal, a kreatív fotózáson készült. A pár egyik barátja egy pécsi veteránautó-klub tagja, az övé a kocsi, amellyel fényképezkedtek naplementekor. Rengeteg kép készült, nehezen tudták kiválasztani, melyiket küldjék be a versenyre. A döntésük jónak bizonyult, szép helyezést értek el vele.

A versenyben harmadik lett Ivett és Máté, az ő fotójukra 1378 szavazat érkezett. Nyereményük egy 10 ezer forint értékű, két személyre szóló, gyertyafényes vacsorautalvány a Hrabal étterembe.