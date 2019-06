Jóval kevesebb a hazai eper, mutatjuk az aktuális árakat

Letaszította trónjáról a zamatos kajszibarack az epret. Azonban nem kell aggódnia azoknak sem, akik még nem raktak el lekvárnak valót, a héten még lesz rá lehetőségük.

Óriási érdeklődés mellett egészen komoly kínálat várta a piacokra látogatókat. Az eddig megszokott sztárgyümölcs, a szamóca elfogyóban van, helyét hasonló sikerre éhezetten a kajszibarack veszi át szép lassan. Szebb darabokat szinte minden kofa kínálatában lehetett találni, amelynek kilójáért már akár 620 forintért is hozzájuthattunk. A hónap igazi slágerére, a málnára azonban még várni kell, ugyanis csak elvétve lehetett találni a pultokon, és még az ára sem túl pénztárcabarát, mivel akár 1000 forintot is elkérhetnek sokak méz édes kedvencéért. Ezenfelül több helyen is kapható már görögdinnye, 300 forint körüli akciós áron.

Örömmel láttuk a piacokon, hogy sokak kedvence, a zöldbab végre megjelent a standokon, amelyért egyelőre még magas, 1200 forintos áron juthatunk hozzá.

Még elég sok meggyet lehetett találni a kofáknál, amiért 900 forintos átlagáron juthattak hozzá a vásárlók, bár közel sem volt olyan széles a kínálat belőle mint a kajszibarackból.

Ha pedig a gyümölcsöknél tartunk, sokak meglepetésére szép számban lehetett találni a déli gyümölcsökből is. A legtöbb helyen narancsot 650 forintos átlagáron és mandarint 700 forintos kiló áron árultak. Azonban voltak olyan árusok is, akik a nagyobb, kesernyés grapefruitot adták 999 forintos áron. Továbbá egyre több helyen lehetett találni a szép görögdinnyékből is, amelynek most kilója akciósan 300 forint.

Lassan véget ér a szamóca szezonja, ez jól látszik a kínálatból, illetve az árából is, több helyen már akár 600 forintért is beszerezhetünk belőle.