Megállapodást kötött a PTE és a zalai tesztpálya üzemeltetője

Közös kutatás-fejlesztési programok állnak annak az együttműködésnek a fókuszában, amelyet augusztus 7-én kötött a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az Autóipari Próbapálya Zala Kft. (ZalaZone) Zalaegerszegen, a tesztpályán – tudatta a felsőoktatási intézmény.

Az egyetem részéről dr. Miseta Attila rektor, dr. Betlehem József általános és stratégiai rektorhelyettes, dr. Medvegy Gabriella dékán, a ZalaZone részéről dr. Háry András ügyvezető szignálták a kontraktust. A szerződés létrejöttének fontosságát jelzi, hogy Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője is részt vett az eseményen.

– Fontos lehetőség a számunkra a ZalaZone-nal való együttműködés, hiszen fontos, hogy a releváns műszaki fejlesztésekben résztvevő kollégák kifejthessék aktivtiásukat, ötleteket vigyenek és hozzanak az együttműködő partnereinktől, és hogy valós, a gyakrolatban is felhasználható innovációk szülessenek – jelentette ki a megállapodás kapcsán dr. Miseta Attila, a PTE rektora.

– Az innovációk területén egy határozott lépés a tesztpályával való együttműködés annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia és az ipari innovációk a PTE közreműködésével nemzetközi szinten is látható módon fejleszthetők legyenek – mondta el Betlehem József általános és stratégiai rektorhelyettes.

– Regionális műszaki képzőhelyként nem maradhatunk ki a Zalaegerszegen elindult innovációs folyamatokból, hiszen az ezekhez kapcsolható mérnök szakmák portfóliónk gerincét alkotják. A legkézenfekvőbb lehetőséget nyújtja az induláshoz a duális képzési forma, de szakdolgozati témák egyeztetése is zajlik. Közös kutatási lehetőséget elsősorban alkalmazott mérnöki szempontból látunk, különösen a szenzorika, képfelismerés, automatizálás területeken, de az itt telepített korszerű smart környezet szintén komplex terepet nyújthat nekünk. A Karon zajló drónos kutatásainkat is nagyban előre mozdíthatja ez az együttműködés, hiszen a légi közlekedés e formája körül is önálló döntéshozásra képes eszközök fejlődnek, mellyel a ZalaZone szintén foglalkozik – foglalta össze a közös pontokat Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Karának dékánja.

A szerződésben rögzített közös kutatásokba ipari partnereket is bevonnak.

Magyarország Kormánya 2016 májusában döntött a járműipari tesztpálya zalaegerszegi megvalósításáról azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a hazai járműipari kutatás-fejlesztési kapacitások erősítéséhez. Ezzel összhangban jött létre az Autóipari Próbapálya Zala Kft., mint projektcég a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósítására.

A helyi, zalaegerszegi kapocs oly módon is megvan, hogy a PTE Egészségtudományi Karának kihelyezett képzési központja van Zala megyeszékhelyén.