Nem a profit az első: önkormányzati kisboltok nyitásáról értekeztek

Jövő év márciusától az önkormányzatok a Magyar Falu Program keretében a falusi kisboltok megnyitására is pályázhatnak, ennek kapcsán szervezett a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége szakmai napot Drávaszerdahelyen.

Alpár György, Drávaszerdahely polgármestere a jelenlévő polgármestereknek elmondta, annak idején egyéni vállalkozóként ő üzemeltette a helyi kisboltot, ami jó volt ugyan, de anyagi hasznot nem hozott, így ekkor eszébe jutott, hogy az önkormányzat is üzemeltethetné az üzletet, annak szükségessége ugyanis nem volt kérdés. Volt olyan háromgyermekes család, aki kifejezetten azért választotta Drávaszerdahelyt, mert itt van bolt.

A bolt kínálatát nyilvánvalóan a helyi igényekhez kell alakítani és minimális árrést kell meghatározni, hiszen nem az a cél, hogy az önkormányzat nyereséget várjon el, hanem maga az üzemeltetés. Ha pedig haszon is van, azt például az árukészlet bővítésére, fejlesztésekre is lehet fordítani. Drávaszerdahelyen például hamarosan lángossütő nyílik a bolt mellett. Arról is beszélt, hogy például a karácsonyi csomagok összeállításához sem kell külön vállalkozót megkérni. A járvány első hullámában is nagy segítség volt a kisbolt, itt ugyanis nem élelmiszercsomagokat osztottak, vagy pénzt, hanem az önkormányzat támogatásaként bizonyos keretösszegig vásárolhattak naponta a rászoruló családok. Mindenki azt vehette az alapvető élelmiszerekből, amire szüksége volt.

Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosának megbízásából a rendezvényen részt vett a Miniszterelnökség két munkatársa is, akik javaslatokat vártak a jelenlévőktől a pályázati feltételek meghatározásában. Szeledi Katalin, magyarhertelendi polgármester úgy vélte, nem kellene kizárni a pályázat alól azokat, akik már rendelkeznek bolttal, náluk ugyanis van, de a hozzájuk tartozó, – ugyanakkor két kilométerre fekvő – Barátúron nincs üzlet, ami nagy problémát jelent az ott élőknek. Vámos Zoltán, a Miniszterelnökség munkatársa elmondta, integrált szolgáltató központ létrehozásában is gondolkodhatnak a települések, vagyis az alapvető élelmiszereket forgalmazó bolt mellett valamilyen szintű postai szolgáltatásokat, illetve gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek elérését is lehetővé tehetik a lakosaik számára.