Mindkét csapat részt vesz a hétvégi ingyenes Super Racing Fesztiválon a Hungaroringen. A teljes magyar háttérrel, hazai versenyzővel és szerelőgárdával induló versenycsapatok hazánk hírnevét öregbítik a technikai sportok rangos szériáiban.

A HUMDA a tehetséges versenyzők felkarolása mellett párhuzamosan azokat a versenycsapatokat is támogatja, melyek évről-évre a nemzetközi porondról szállítják az eredményeket.

Két olyan nemzetközi gyorsasági szakágban versenyző csapattal kezdi meg az együttműködést az Ügynökség, amelyeknél a már elért eredmények és a szakmai célkitűzések alapján további sikerek elérésére lehet számítani.

A túraautó-világkupában (FIA WTCR) induló Zengő Motorsport és a kamion-Európa-bajnokságban (FIA ETRC) versenyző Révész Racing a versenyképes szereplésen túl a tehetséges hazai versenyzők és mérnökök felkutatásával is foglalkozik. Ezek a célkitűzések megegyeznek a HUMDA stratégiai céljaival. A támogatás mind a csapat biztos működését, versenyképességet, mind a társadalmilag és sportszakmailag fontos célok megvalósítását is segíti.

Mindkét csapat elindul a hétvégi ingyenes Super Racing Fesztiválon a Hungaroringen. Nagy Dani a Zengő Motorsport színeiben a WTCR-ben, a túrautó-világkupában, Kiss Norbert pedig a Révész Racing versenyzőjeként a ETRC-ben, a kamion Európa-bajnokság futamain indul.

A Zengő Motorsport csapatát az 1990-es évek derekán Zengő Zoltán alapította, amelyet azóta is vezet. Az eltelt évek alatt a csapat fő profiljává a túraautóversenyzés vált, hozzájuk kötődik Michelisz Norbert felfedezése és megannyi közös siker elérése. Miután

2016-ban Michelisz Norbert gyári csapatba igazolt, a Zengő Motorsport számos magyar tehetségnek adott lehetőséget arra, hogy a nemzetközi mezőnyben bizonyítson. Olyan sztárversenyzők is tartoztak az utóbbi években a csapat kötelékébe, mint Mikel Azcona,

aki jelenleg épp Michelisz Norbert csapattársa a túraautó-világkupában, vagy éppen Robert Huff, a 2012-es túraautó-világbajnokság győztese, aki jelenleg is a magyar csapat színeiben indul a WTCR-ben Nagy Dániel csapattársaként. Tavaly a Zengő Motorsport a Cupra Racing-el közösen megszerezte az elektromos túraautó-bajnokság, az akkor még PURE ETCR név alatt zajló széria első csapatbajnoki címét, versenyzőjük Mattias Ekström pedig az egyéni pontversenyben legtöbb pontot szerezve lett bajnok.

A Révész Racing csapata már az alapításának évében, 2020-ban a kamionsport csúcsának számító kamion-Európa-bajnokságon indult, az akkor már kétszeres Európa-bajnok Kiss Norberttel a volán mögött. A 2020-as szezon a COVID19-világjárvány miatt félbeszakadt, és a kevés megrendezett versenyhétvége miatt nem hirdettek bajnokot, pedig Kiss Norbert állt a tabella élén. 2021-ben végül Kiss Norberttel szerezhette meg a Révész Racing a bajnoki címet. A magyar versenyző tetemes előnnyel, 11 futamgyőzelemmel zsebelhette be harmadik Európa-bajnoki címét. Idén az első versenyhétvégén a csapat rögtön két győzelmet szerzett, így magabiztosan várhatják a hazai, június 11-12-i versenyhétvégét a Hungaroringen.

A HUMDA tavaly indította el tehetségkutató és -gondozó programját a felmérésekkel. Az egyes versenyzőkkel kapcsolatos munka a végéhez közeledik. Atehetségek felkarolása mellett a versenycsapatokra is kiemelt figyelmet fordítanak. Az a komplex megközelítés, ahogy Ügynökségünk a mobilitáshoz és az autó- és motorsport világához közelít, megköveteli ezt a felelős hozzáállást. Sokszor csak versenyzőkről beszélünk az autósportban, de a színfalak mögött ez is csapatsport, rengeteg kiváló

szakember precíz munkájára van szükség a háttérben. Hosszú távon akkor szerepelhetnek majd jól hazánk fiai a rangos versenysorozatokban, ha meglesz mögöttük, körülöttük az a szakember-gárda, amely kritikus esetekben gyorsan megtalálja a megoldást a legelképesztőbb problémákra is. Ez a tudás a jól működő magyar csapatoknál már megvan és támogatásunkkal még jobban elmélyíthető – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Borítókép: Illusztrációfotó / HUMDA