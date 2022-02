Pécs egyetemváros, így nem meglepő, számos olyan kávézó, kocsma, borozó, étterem, szórakozóhely volt és van, amely a fiatalok igényeit, elvárásait próbálta, illetve próbálja kielégíteni. A nyolcvanas, kilencvenes évek kedvenc szórakozóhelye volt a Gyár és a Rák, ahol amint leszállt az éj, megszólaltak a gitárok és dobok, és a fiatalok hajnalig táncoltak. Előfordult, hogy annyian jöttek el egy-egy koncertre, hogy egy tűt sem lehetett leejteni.

A kocsmák, borozók sem kongtak az ürességtől. Szárnyalt a Papucs, később a Dante kávézó, a Makári, ahol néha olyan is előfordult, hogy a közeli egyetem tanára itt vizsgáztatott, itt írta be az érdemjegyet a leckekönyvbe, illetve sok olyan történet kapott szárnyra, ami Rejtő Jenő regényeibe is bekerülhetett volna. Nemcsak a helyek voltak népszerűek, hanem a pincérek is. Volt olyan felszolgáló, aki többször nézett a pohár fenekére, így előfordult, hogy elfelejtette a megrendelést. Így történhetett meg, hogy mikor az egyik asztalhoz vörösbort kértek, és fehéret kaptak, szóvá tették a tévedést. A pincér egyszerű módon lezárta az ügyet: jó a fehér is, meglátjátok.

Most keressük Baranya legjobb vendéglátóhelyeit. Minden olyan helyet jelölhetnek az olvasók, amelyek közel állnak a szívükhöz, ahol jó a társaság és a sztorik épp olyan színesek, mint a választék. A jelölési szakasz február 14-ig tart, majd február 28-tól szavazással egybekötött nyereményjáték indul. A jelöléseket három kategóriában várják: megyeszékhely, város, község. Részletek a bama.hu/torzshely oldalon.