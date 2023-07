Egy levendulamező látványa távolról is lenyűgöző, szombaton pedig a szomszédban, Újmohácson közelről is megcsodálhatjuk, sőt, szedhetünk is magunknak a növényből.

Vasárnap rendezik meg a levendulaszüretet, amelyre a mohácsi oldalról reggel kilenc és tíz órakor a komppal ingyenesen kelhetnek át a Dunán a gyalogosok és a kerékpárosok.

Fél tízkor Újmohácsról, a Margitta Művelődési Háztól kerékpártúra indul, amelyen a részvétel regisztrációhoz kötött ([email protected]). A levendulásban Szedd magad akció keretében szüretelhetünk a növényből, ahol a nem mindennapi látványt megörökítve fényképeket is készíthetünk.