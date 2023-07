Varenle Borbála a pécsi Leőwey Klára gimnázium tanulójaként aktív tagja volt a színvonalas iskolai lánykórusnak, valamint zenekarral, és magánprodukciókkal is szerepelt különböző rendezvényeken. Benda Matteo a PTE Hangja 2022 egyik döntős énekese volt, ezenkívül számos pécsi zenekarban megforduló, valamint jelenleg is aktív zenei tevékenységű énekes-gitáros, akit származása is köt a nap országához, hiszen édesapja olasz.

Az eseményen való részvétel asztalfoglaláshoz kötött, amit kizárólag telefonon – +36 20 21 022 88 – lehet megtenni.