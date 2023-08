– Összesen 95 pontot elérni egy ilyen borversenyen, és bekerülni az édes aszúk közé egy testes villányi vörösborral óriási szakmai elismerést jelent. Nekem ösztönzés, a fogyasztóknak pedig útmutatás egy olyan időszakban, amikor világszerte és Magyarországon is csökken a vörösborfogyasztás. Bár tényleg jó söröz­ni is, koktélozni is, de az mindig ugyanazt az élményt adja, a boroknál viszont minden évjárat egyszeri, megismételhetetlen kaland. Készítésben és kóstolásban is.