Az esemény délelőtti programja fél 10-kor kezdődik, ahol minden a babavárásról, a szülésről és a gyermekágyról szól majd, a délutáni etapban, fél 3-tól pedig a baba első három éve kerül középpontba, valamint számos gyerekprogram is lesz.

A szervező, Pécsimami Közhasznú Egyesület tájékoztatása alapján a kismamák a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető szülésznőinek előadásából sok mindent megtudhatnak arról, hogy mi történik a szülőszobán és a gyermekágyon, emellett fontos témája lesz a délelőttnek a sikeres szoptatás és arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy hogyan érdemes készülni a szülésre. A leendő apukák sem fognak unatkozni, őket Apasarok várja, ahol egy szakemberrel – aki maga is hat gyermekes édesapa - kötetlenül beszélgethetnek a kis jövevénnyel együtt érkező kihívásokról. Jó hír a nagyobb gyermekkel érkezőknek, hogy gyerekfelügyelettel is készülnek a szervezők.