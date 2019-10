A síremlékeken ülni méltatlan – elmélkedik olvasónk

A pécsi temetőben a sírgondozókat többször látni a sírköveken üldögélve pihenni, cigarettázni, szendvicset majszolni. Erről írt olvasónk.

A DN augusztus 10-i számában olvashattuk, hogy a pécsi temetőben a sírgondozókat többször látni a sírköveken üldögélve pihenni, cigarettázni, szendvicset majszolni, és lábbal illetni – mely meglehetősen méltatlan látvány; még úgy is, hogy épp nem a saját szeretteink sírjaival teszik.

Ezt a roppant méltatlan viselkedést sajnos azóta is többször tapasztaltuk. Gondolkodtunk is azon, hogy lefényképezzük őket és elküldjük a Biokomnak, amint két egymás melletti síron 5-6 asszony üldögélt táskástul, üdítőstül, stb.; és háromnegyed óra múlva visszafelé még mindig ugyanaz a kép fogadott minket. Felmerült, hogy szólunk nekik – de nem hisszük, hogy lett volna értelme. Nem is a mi dolgunk és nem is akarunk konfliktusba keveredni.

Valamiféle megoldás mégiscsak kellene. Ráadásul a dolog nem csak érzelmileg méltatlan, hanem 2-3 ember súlya egy-egy sírkövön akár repedést, törést, beszakadást is okozhat – ami már anyagilag is kár lenne. Az is elkeserítő, hogy többször kaszálékkal volt beborítva a szeretteink gondozott sírja. Nyilván füvet nyírtak a környéken, de össze már nem söpörték. Olyan is volt, hogy a közvetlenül a sír köré ültetett gyönyörű hagymás virágokat tövig lenyírták a fűvel együtt. Ráadásul az egyik gránit vázánkba több helyen belevágtak a fűkaszával. Jó lenne, ha azok, akik a halottaink végtisztességével foglalkoznak, méltók lennének a feladathoz!

