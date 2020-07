A szerpentin a szórakozás?! – kérdezi bosszúsan olvasónk

Két komoly motoros baleset is történt a hazai utakon, a hírek szerint. Ennek kapcsán a saját tapasztalataimat szeretném megosztani az olvasókkal – kezdte levélírónk.

Vasárnap kora délután Komló felől haladtam Pécs felé. A szerpentin alján, Mánfánál láttam, hogy érkeznek a motorosok, akik a kereszteződésnél balra kanyarodtak, majd rögtön vissza is fordultak Pécs irányába. A kanyargós úton megelőztek, majd azt láttam, hogy még Árpádtető előtt ismét megfordultak – gondolom köröket írtak le, ez volt a vasárnap délutáni szórakozásuk. Mi ennek az értelme? Miért nem mennek el például a Balatonra fürdeni egyet, majd vissza. Motorozhatnak, a benzin is ugyanúgy fogy, csak mondjuk világot is látnak közben. Nagyon örülnék egy motoros válaszának! Név és cím a szerkesztőségben