Afrikai homok lepte be a medvehagymát

A sivatagi homok okozta a kissé ijesztő állapotot, mely a gyűjtés megtorpanásához vezetett. Végül is nincs nagy baj - írja egy olvasónk.

A közelmúltban több alkalommal is megtapasztalt, afrikai eredetű, széllel érkezett homok kísérte esőzésnek lehettünk tanúi, mely beborított minden szabadban lévő anyagot, növényt, köztük a medvehagymát is. A néhány nappal még üde zöld lombozat barnás foltos elváltozáson ment keresztül, mintha a növény az elmúlás, visszahúzódás jeleit mutatná. Szerencsére, nem erről van szó, mégis sokan eltekintenek e jeles táplálékunk, gyógynövényünk szedésétől.

A rendkívül finom homok, esővel ragasztva megtapadt a levélzeten, ez okozta a kissé ijesztő állapotot, mely a gyűjtés megtorpanásához vezetett.Végül is nincs nagy baj – ez a meteorológiai jelenség évente többször is előfordul, ha nem is a medvehagyma szezonban (esett már piros hó is).

Mit tehetünk, ha nem akarunk lemondani kedvelt növényünkről? Szedjük, gyűjtsük ugyanúgy, mint eddig tettük. Folyóvízzel alaposan öblítsük le a leveleket, amíg a színeződés el nem tűnik, és jöhet a szokásos felhasználási mód.

A medvehagymaszedéssel kapcsolatban fontos még kiemelni, hogy a növény virágzáskor nem mérgező. Hosszú-hosszú évek óta fogyasztjuk, mérgezésről nem számolt be senki, orvosi kutatás sem igazolta. Kéntartalmú összetevői egyéni érzékenységtől függően irritációt okozhatnak (a fokhagymát sem tolerálja mindenki). Vérzékenységben szenvedőknek a fogyasztása nem ajánlott. Tóth Béla