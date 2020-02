Arcmaszk nincs, amúgy se steril – panaszkodik olvasónk

Múlt héten csütörtökön próbáltam beszerezni steril arcmaszkot, több gyógyszertárban is jártam – kezdi levélírónk.

Először is kiderült, hogy az a hagyományos zöldeskék színű maszk nem steril – ezt a patikákban közölték velem. Hozzátéve, hogy amúgy is jelenleg hiánycikk, és nem tudható, mikor lehet majd újra vásárolni, mivel ezt is, mint sok mást, Kínában gyártják. Fel van készülve az egészségügy az influenzajárványra, most még jött ez a koronavírus is, maszk viszont nincs.

Ha lenne, akkor se mindegy, hogy hol vesszük, ugyanis az ára változó: egyik helyen 15-16 Ft, máshol 35 a hagyományos, zöldes színű, amit a kórházakban is használnak. Volt két gyógyszertár, ahol darabra adtak volna belőle, de az eladó simán kézzel megfogta, amit köszönöm szépen nem kértem. Az élelmiszerboltokban a kenyeret is nejlonkesztyűben kell az eladónak megfogni, a gyógyszertárakra ezek az egészségügyi előírások – főleg nem becsomagolt maszk esetén – nem vonatkoznak? Sajnos ezek a termékek 50 darabos csomagolásban vannak, de 50 darabot a hiány miatt nem adtak.

M. L.