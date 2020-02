Középső csoportból az iskolába? – teszi fel a kérdést olvasónk

A Dunántúli Napló csütörtöki számában megjelent „Ezer szülő kérelmezte óvodás gyermekének az iskola halasztását” című cikkhez szeretnék kiegészítést fűzni.

Szentlőrincen lakom, a hoboli iskolában tanítok. A hoboli óvodában és itt a környező települések intézményeiben is számos olyan gyerek van, akit érint ez a szabályozás. Gyakorló nagymama vagyok, az unokám július utolsó hetében tölti be a hatodik életévét és középső csoportos. Mint tudjuk, középső csoportban még nem kezdődik az óvodában az iskola-előkészítés. A nagycsoportban feladat az, hogy a gyerekek a számokkal megismerkedjenek, a finommotorikai képességeiket fejlesszék, ami az íráshoz lesz majd elengedhetetlen. ­A szabályozás nagyon sok olyan kisgyermeket kényszerít most az iskolába, akitől tulajdonképpen ezzel elvették az iskolára való felkészítő foglalkozások lehetőségét, hiszen a középső csoportból fog első osztályba menni. Több ovis társa mellett az unokám ügyében is elutasító válasz jött a hivataltól, ám mi fellebbeztünk.

Ezután Pécsre rendeltek minket, ott a szakértői bizottság megadta a felmentést arra az javaslatra, melyben leírtam a fenti érveimet.

Alapvetően nem lenne semmi baj a rendelettel, ha fokozatosan vezették volna be, vizsgálva ezeket a szempontokat is. A gyerekeknek kell a három év óvoda, de főként az utolsó esztendő, amikor kifejezetten az iskolára való felkészítő foglalkozásokat végzik el.

Bárány Sándorné