Nem csoda, hogy leállt az óriáskerék – vélekedik olvasónk

Átmenetileg ugyan, de bezárt a pécsi Búza térre telepített óriáskerék – kezdi levélírónk.

A vírushelyzetre hivatkozva, bár egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, akkor többen lettek volna az érdeklődők. Szerintem ez egy olyan időszakos attrakció, hogy akit érdekel, az a nyitáskor kipróbálja. Nem hiszem, hogy vannak, akik akár csak egyszer is ismételnének – azaz nem lehet arra számítani, hogy egy ember többször is felül rá, mint mondjuk egy közkedvelt vidámparki játék esetében. Aki pedig a nyitásközeli napokban nem ült fel rá, az nem is annyira kíváncsi a látványosságra. Tehát nem fog neki a jövőben sem hiányozni. A jegyek se mondhatók olcsónak. Kétlem, hogy lesz tehát értelme kinyitni újra. Mondjuk az se kizárt, hogy az első napok forgalma a rászorulóknak osztogatott belépőknek volt köszönhető. Mindenesetre a hatalmas kerék látványosságnak nem olyan rossz, a kék fényei még hangulatosnak is mondhatók. Illik majd a karácsonyi városképbe.

F. R.