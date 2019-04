Olvasónk szerint a csekknek nincs sok értelme

Szomorúan olvastam a minapi Postabontás rovatban egyik olvasótársam „megrögzött” csekkekhez való ragaszkodásáról.

A mai világban, amikor ennyi szennyező anyagot termel az emberiség, érdemes lenne átgondolni a világunkhoz való hozzáállásunkat, melynek eredményét leszármazottaink is „élvezhetnék” majd, évtizedek elteltével – írta levelében egyik olvasónk.

Véleményem szerint a csekknek semmi értelme: várakozni a postán (nem keveset, ahogy ezt ebben a rovatban is többen szóvá tették már), és ilyen mértékű papírhulladékot termelni a kiküldött számlák, csekkek által, amik foglalják a helyet a lakásban, majd végül (amikor arra kerül a sor, leszármazottainknak plusz feladatot adva) úgyis a kukában végzik, ahelyett, hogy online kérnénk a számlát, amit szintén online, bankkártyával díjmentesen, kényelmesen otthonról be lehet fizetni. Nem beszélve a szemétszállítási díjhátralékok körüli mizériáról megjelent cikkről, amelyben foglaltak szintén megelőzhetőek az online fizetéssel: minden számlám lementem a számítógépre, illetve a befizetés is bármikor visszakereshető egy pillanat alatt. A kártyahasználattal a készpénzforgalmat is csökkenthetnénk. Ezzel védjük a környezetet, kivédhetőbb a fekete gazdaság és közvetlenül magunkat is megkíméljük az esetleges kellemetlenségektől. A bankszámlán, interneten keresztül a nap 24 órájában megtekinthető, hogy éppen mennyi pénzünk áll még a rendelkezésünkre, tehát ez sem lehet indok a csekkhez való ragaszkodásunkhoz, maximum az „újtól” való idegenkedésünk.

Mondom mindezt szintén nyugdíjas, 74 éves emberként. Ne féljünk modernebb dolgok megtanulásától, mert ettől csak többek lehetünk.

Egy, a korral haladó nyugdíjas