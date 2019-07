Veszélyes szúnyogirtásról írt olvasónk

Az utcán sétáló, kocogó emberek rémülten menekültek be előlük a kertekbe – írja olvasónk.

Elképedve tapasztalták Pécs-Újhegy lakói, hogy szerda este egy száguldozó furgonból permetezték a szúnyogokat, de úgy, hogy a vegyszert közvetlenül a járókelőkre fújták. Arról nem is beszélve, hogy a megengedett sebességnél jóval gyorsabban robogtak, sőt le is szorították a szembe jövő autókat. Az utcán sétáló, kocogó emberek rémülten menekültek be előlük a kertekbe. Miért nem éjszaka végzik ezt a közvetlen fecskendezést, és ők miért nem tartják be a közlekedési szabályokat? Egy újhegyi lakos