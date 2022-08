Több önerős fejlesztést is megvalósított a siklósi önkormányzat a nyári hónapokban. Júniusban megújult a Batthyány Kázmér utca teljes burkolata, amely az utolsó része volt a várkerthez vezető útvonalak megújulásának. Kiépítették továbbá a Sportcentrum pályájának világítását, hogy az edzések az esti időszakban is megtarthatóak legyenek. Folyamatban van a Dózsa György utcában lévő gyermekorvosi rendelők tetőfelújítása, illetve a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának és a jegyzői titkárságának blokkja is megújul a nyári igazgatási szünet ideje alatt.