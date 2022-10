A PTE MIK-en negyed évszázada folyik egyetemi szintű építészképzés, és az angol nyelvű nemzetközi képzés is tízéves. Az Építész Intézet önként vállalta az ez idő alatt megvalósult, Európa-szerte elismert és széles spektrumú építész alap- és mesterképzés szigorú nemzetközi akkreditációs szabványok szerinti megméretését. 2022 márciusában elnyerték az akkreditációs jogosultságot, ennek nyomán a tanulmányi program szakmai jelölhetőségének vizsgálatára a közelmúltban egy előzetes jelentéskészítő bizottság tett látogatást a karon.

- Az akkreditációt a három szakmai szervezet (International Union of Architects, The Royal Institute of British Architects, UNESCO) által létrehozott UNESCO-UIA Validation System végzi, figyelembe véve az építészet nemzetközi léptékben mintegy axiómaként megfogalmazott, pontokba szedett kiáltványát, valamint az európai építészképzések direktíváit. Többek között vizsgálják a képzés struktúráját, a szakmai és a tartalmi megfelelőséget, a minőségbiztosítást, helyszíni látogatásuk alkalmával pedig komoly szakmai párbeszédet folytatnak a hallgatókkal, az oktatókkal, az intézmény vezetőségével. Ittlétük alatt kíváncsiak voltak az oktatóinkra, hogy milyen a viszonyuk a saját küldetésükkel, a környezetükkel, az építészettel, az építészképzéssel. A Pécsre érkező bizottság igen pozitív visszajelzést adott a munkánkról, kiemelték, hogy kiválóan képzett hallgatóinkból sugárzik a szakmaszeretet és az ambíció. Kifejezetten értéknek tekintették oktatóink családias hozzáállását, az egyéni felelősségtudatot, amit a beszélgetések során megtapasztaltak – foglalja össze röviden dr. Medvegy Gabriella MIK kari dékán az akkreditációs folyamat eddigi eredményeit.

Az UNESCO-UIA Validation System küldötteinek látogatását megfeszített előkészítő munka előzte meg. - Habár már több éve terveztük a nemzetközi megmérettetést, az időt most láttuk elérkezettnek. A hazai mércét már jól ismerjük, 30 éve ez adja a munkánk keretét, de már a kezdetektől rendelkezünk nemzetközi kitekintéssel, amik mentén mindig is feszegettük a határainkat. Azt gondolom, hogy a nemzetközi validáció követelményrendszere önmagában is inspiráló, új perspektívák nyílnak számunkra, egyúttal merészebb irányt vehetünk az oktatásunkban. A pandémia időszakának pozitív hozadéka, hogy a munkánk digitálisan sokkal jobban dokumentált, gyorsabb és jobb a kommunikáció nem csak a szervezeti egységek és oktatók, de a hallgatók irányába is. Márciustól szeptemberig volt lehetőségünk az UNESCO-UIA előírásainak megfelelő hallgatói-oktatási anyagok, dokumentációk összegyűjtésére, rendszerezésére, mindezt persze a szokásos ügymeneteink mellett. Szerencsére mind a kollégák, mind a hallgatók nagyon nagy lelkesedéssel vettek részt a munkában” – mondja dr. Rétfalvi Donát, az Építész Szakmai Intézet intézetigazgatója.

A szakmai bizottság elfogadta a teljes program kandidálhatóságát, így két év múlva a PTE Műszaki és Informatikai Kara az építészképzést folytató hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként kaphatja meg az alap- és mesterszintű képzéseire e nemzetközi akkreditációt.