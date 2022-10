– A gazdálkodók felkészültek közép- és mélylazítással, hogy ha esik egy kis eső, akkor minél jobban magába tudja szívni a talaj. Mindenki erre törekedett, nem meglepő, hogy nagyon sok gazdatársamat láttam, mélylazítóval, középmélylazítóval dolgozni – mondta a megyei elnök. Ezáltal sokkal több nedvességet tud magába szívni a föld, hogy aztán, amikor ínségesebb az időjárás, a talaj kapilláris csövén a napszakok változásával, feljebb és lejjebb kerül a nedvesség.

Rittlinger József hozzátette, az eső egy kicsit a kukorica betakarítását lelassította, de egyik gazda sem panaszkodott a csapadékra, hiszen erre már nagy szükség volt. Az elvetett és már kikelt repcének biztonság, de hamarosan kezdik az őszi árpa és őszi búza vetését is, annak is jobb a nedves környezet, hiszen így majdhogynem robbanásszerűen ki tud kelni a növény, és még marad vízutánpótlás is a talajban.

Folyamatban van a szója betakarítása

A kukorica harmadát már betakarították, gyenge és közepes terméshozamokkal. A szója betakarítása még az elején tart. A csapadékmentes időszakokat kihasználva folytatódott a kései szóják deszikkálása (a természetes érési folyamatok felgyorsítása). Nagyon sok területen a növény a kezelés után is folyamatosan nedves maradt a sok eső miatt, és még nem tudták betakarítani, de várhatóan már napokon belül nagyobb területeken indul be a munka, a cukorrépa betakarítása pedig október közepére, november elejére várható. Az őszi árpa vetése néhány területen már elkezdődött.

Kevesebb a takarmánykukorica

Az egyik online mezőgazdasági hírportál szerint a tavalyinál is kevesebb lesz az állattenyésztésben létfontosságú takarmánykukorica idei termésmennyisége, mert a rendkívüli aszály drasztikusan csökkentette a betakarítható mennyiséget. A kukoricatermelőket a szárazság már 2021-ben is fenyegette, a csapadékhiány miatt tavaly 6,3 millió tonnás termésmennyiséget takarítottak be. Az elmúlt évtizedekben a hazai kukoricatermés fedezte a belföldi keresletet. Jobb években a 3-4 millió tonnát is megközelítette a kiszállítható árualap, de most egy-két millió tonna behozatalára is szükség lehet.