A vásárlási lázat nyilván jelentősen hűtik azonban maguk az árak is: az járt jól, aki a 2020 óta élő OFT-lehetőséggel gyorsan élt, az alig két esztendő alatt átlagosan megduplázódtak ugyanis az építőanyagok, eszközök árai. Az általunk megkérdezett kivitelezők – villanyszerelő, burkoló szakemberek – még nem érzik a piac megtorpanását, igaz lehet tehát, hogy a korábban beszerzett anyagokat sokan még most, az év végi hajrában építtetik, szereltetik be. Az említett áremelkedés egyébként a munkadíjakra is igaz, egy valamire való villanyszerelő, festő vagy burkoló napidíja ma már 50–70 ezer forint, kicsit felkapottabb vállalkozó esetén azonban könnyen ennek a duplája is lehet.

A panel felújítása is egymilliónál indul

Mindenkinek mást jelent a felújítás kifejezés. Ha egy átlagos, 50 nm körüli panellakást veszünk alapul, ott a talán legegyszerűbb kategória, a festés-mázolás, a részleges műanyagpadló-csere, és a leginkább elhasználódott kilincsek-zárak, csaptelepek cseréje is egymilliós ártól indul. Ha az áramhálózat vagy a vízvezetékek is javításra, cserére szorulnak, a költségünk máris megduplázódik.

A harmadik, full-felújítási kategória, amikor mindezeken túl nyílászárócserére szánjuk el magunkat, a konyha és a fürdőszoba újraburkolásával és vadonatúj szaniterekkel, akkor a munkadíjakkal együtt biztos, hogy nem ússzuk meg a számlát ötmillió alatt.