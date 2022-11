A karácsonyi fényfüzérek vásárlásakor fokozottan elővigyázatosnak kell lenni, hívja fel a figyelmet a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület.

Tanácsaik szerint a biztonságos karácsonyi világító dekorációs eszközök kiválasztásánál az egyik legfontosabb, hogy azokat szaküzletben szerezzük be.

– Érdemes a vezetékeket alaposan, külön is szemügyre venni. A cérna vékonyságú vezetékkel rendelkező füzért semmiképp ne vegyük meg – hangsúlyozza az egyesület.

Kiemelték, hogy nagyon fontos az is, hogy a kiválasztott termékhez mindig tartozzon magyar nyelvű használati útmutató is. Arra is figyelni kell, hogy csak olyan füzér helyezhető el kültéren, amely arra alkalmas. Erről a megfelelő tájékoztatás a termék csomagolásán megtalálható.