A KRESZ nem írja ugyan elő a használatukat, ám minden teszt, és főként a baleseti statisztikák is igazolják, hogy a kimondottan a 7 fok alatti hőmérsékletre kifejlesztett téli gumikkal javul az autó úttartása, csökken a fékút és a megcsúszás veszélye is.

Ám ne gondoljuk, hogy e művelettel ki is pipáltuk az autó téliesítését. Apróságnak tűnik, de mindig legyen – mondjuk – az ülés alatt egy jégkaparó, ahogy jó szolgálatot tesz egy jégoldó spay is. Ugyancsak ellenőrizzük és cseréljük le a kopott, szakadt ablaktörlő gumikat: nyáron se jó, ha maszatolják az üveget, de a hóesés vagy a szélvédőre fagyó csapadék, ablakmosó folyadék tovább rontja a kilátásainkat.

Már az elinduláshoz kulcskérdés a hidegben gyorsabban merülő akku jó állapota. Az újabb autóké már nem igényel gondozást, de az öregebb járgányokban még méricskélni kell az elektrolit-szintet, és szükség esetén desztvízzel utántölteni.

Érdemes a szövet lábszőnyeget is gumira cserélni, és az autóban egy-egy seprűt, öngyújtót, kesztyűt, takarót, plusz kabátot is tartani, ha hosszabb utakra is készülünk.

Az autót kímélő tanács, hogy nagy hidegben a beindított motort járassuk pár percig elindulás előtt, ez az idő arra is jó, hogy a melegedő fűtéssel közben lefújjuk a párát a szélvédő belsejéről.