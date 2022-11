Az új díj bevezetése megosztja a közvéleményt. Sokan azt állítják, hogy számukra ez a pár forint már nem oszt, nem szoroz, hiszen, ha otthon készíti el ugyanazt az ételt, amit rendel, sokkal drágábban jön ki belőle. Kihangsúlyozták, hogy az energiaválság kellős közepén nem szeretnék növelni a számláikat főzéssel-sütéssel. Vannak azonban azok, akik csak néha rendeltek a Foodpandán keresztül, és akkor is azért választották őket, mert nem számoltak fel plusz összeget, mint konkurensük. A kiszállítási díjakat így is magasnak tartották, de ezzel a 110 forinttal az étel összege mellett minimum 500 forint pluszt költséget kell kipengetniük. Arról nem is beszélve, hogy minél távolabbról rendel az ember, annál magasabb a szállítási költség. Van, ahol az 1000 forintot is eléri. Sokan tettek arra megjegyzést, hogy átpártolnak a konkurens céghez, mert ott még csak 99 forint a szolgáltatási díj és jelenleg az a 11 forint is sokat számít.

Fontos megjegyezni, hogy a kiszállítási és szolgáltatási díjat egyébként nem az éttermek határozzák meg. És sok hely lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül tőlük rendeljék az emberek az ételt, amit a saját futárjuk visz ki. Ebben az esetben a végösszeg alacsonyabb, mégis sokan választják inkább az applikáción keresztüli rendelést.