Gyógyíthatatlan, ám már nem reménytelen

Bár a Parkinson-kór pontos okát mai napig nem ismerni, és a sejtpusztulás jelenlegi tudásunkkal nem visszafordítható, egyre több olyan terápia van, amelyek révén hosszabb időre is lehetséges a panaszok mérséklése, illetve akár a teljes panaszmentesség elérése. Ezek közül az egyik legfontosabb az

úgynevezett agyi stimuláció, amely keretében elektródákat helyeznek az agy mélyebb rétegeiben elhelyezkedő magokba, és ezek modulálják a tüneteket okozó kóros agyi működést. A módszer magyarországi bevezetésében úttörő szerepet játszó pécsi klinikán 2001 óta végeznek ilyen beavatkozásokat, amelynek köszönhetően mára óriási mennyiségű adat gyűlt össze.

Ennek azért is nagy jelentősége van, mert a betegség előrehaladtával és az újabb idegsejtek pusztulásával szükségessé válik a stimuláció „finomhangolása”. Az egész kelet-közel európai régióban először Pécsett vált elérhetővé 2022 augusztusában az a távprogramozási eljárás, amely révén akár több száz kilométer távolságból elvégezhetőek a szükséges finomhangolások. Mindez azt jelenti, hogy a beteg tüneteit, azok esetleges romlását egy online konzultáció keretében lehet ellenőrizni, majd egy alkalmazás segítségével valós időben végzik el a beültetett stimulátor programozását. Mindezzel több órás utak spórolhatóak meg, amely mind az idős, sok esetben korlátozott mobilitású, mind a fiatalabb, nem egy esetben még munkaképes betegek számára nagy könnyebbséget jelent.

A komoly műtétet igénylő mélyagyi stimuláción kívül egyre több kisebb beavatkozással járó terápia válik elérhetővé. Ezek közé tartozik például a betegség tüneteit csökkentő hatóanyagok bőr alá ültetett pumpa révén történő adagolása, amely jelentősen meghosszabbíthatja a gyógyszeres kezeléssel elérhető panaszmentes időtartamot. Az idő pedig végre nem csak a betegségnek dolgozik.

„Több új gyógyszer is elérhetővé vált, illetve várható a közeljövőben. Ezek egyikét jó ideje használják már a cukorbetegség kezelésére, és nemrég derült fény arra, hogy a Parkinson-kór esetében lassíthatja a betegség előrehaladását. Emellett több olyan ígéretes gyógyszerkísérlet is zajlik, amelyek az idegsejtpusztulás megállítására, lassítására irányulnak, és új lendületet kaptak az őssejtterápiával kapcsolatos kutatások is, amely talán néhány éven belül reális opció lehet. Természetesen a Parkinson-kór ma is súlyos betegség, ám a benne szenvedők részére reménykedésre ad okot, hogy állapotuk megőrzésén túl a közeljövőben annak javítására és a gyógyulásra is lehetőség nyílhat” – összegez Kovács Norbert.