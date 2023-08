– A kereslet a tavalyi évhez képest mondhatni, hogy talán egy kicsit érezhetően nagyobb, de általában mindig ebben az időszakban van a nagyobb roham az albérletekért. A kiadó lakások árban 150 és 250 ezer forint között helyezkednek el. Ez alatti árú albérlet elenyésző, ha vannak is 150 ezer alatti kisebb lakások, azok általában egy- vagy másfél szobásak. Vannak nagyobb árkategóriájú lakások is, amelyeknek a bérleti díja 300 ezer forint. Ez már luxuskategória, és szűkebb környezet keresi, de erre is van igény – informált minket Gölöncsér Enikő.

A diákok főképpen a szépen bebútorozott, teljesen gépesített, felszerelt lakásokat keresik, azok között is inkább azokat, amelyek fiatal, modern bútorokkal vannak berendezve. A tulajdonosoknak is azt szokták ajánlani a Selling Pécsnél, hogy a berendezésnél a letisztult stílust részesítsék előnyben, mert az mindenkinek tetszik.

Beszélgetésünk során kitértünk a magyar diákok albérletkeresésére is, amivel kapcsolatban az ingatlanos így nyilatkozott:

– A magyar diákok közül sokan inkább kollégiumokban szállnak meg, ha tudnak. De az októberi, novemberi hónapban rajzolódik ki teljesen, hogy ki az, aki marad kollégiumban és ki az, aki elköltözik. Ekkor szokott még egy nagyobb keresleti hullám lenni, de aki tud, először kollégiumba megy, bár már az sem olcsóbb, mint egy albérlet

– tette hozzá.