Az idei év különleges a DDC számára, hiszen ismét Nyílt Napot szervez a nagyközönség számára. A programon az érdeklődők saját szemükkel tapasztalhatják meg, hogyan zajlik az élet egy európai színvonalon működő cementgyárban.

Fotó: Bartha Attila / Forrás: DD

A DDC Nyílt Napja idén is élményekben gazdag programelemeket kínál a látogatóknak. A résztvevők gyárlátogatáson vehetnek részt a Beremendi Cementgyárban, amely során betekintést nyernek a gyártási folyamatba, valamint megismerhetik a vállalat fenntartható és környezetvédelem központú működését. A gyárlátogatáson túl, izgalmas lehetőség még a bányalátogatás is, ahol szakértői vezetéssel mélyebb ismereteket szerezhetnek a mészkőbánya izgalmas világáról. Ez a mélyreható élmény – a különleges látványon túl - betekintést enged a cementgyártás alapjául szolgáló mészkőkitermelés folyamatába is.