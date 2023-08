A vízdíjtartozásokkal kapcsolatban az ingatlan adásvételekor is adódhat probléma, hívja fel a figyelmet a Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület. Tapasztalataik szerint, ahogy az elmúlt években is jellemző volt, úgy továbbra is visszatérő fogyasztói probléma, hogy a hatályos jogszabály – azaz a 2011. évi vonatkozó törvény – alapján a víziközmű-szolgáltató nem kötelezhető a közüzemi szerződés megkötésére az ingatlan tulajdonosával, amíg a fogyasztási helyen tartozás áll fenn. Erről a tartozásról azonban az adásvétel előtt az érintettek nem tudnak meggyőződni, adatvédelmi szabályok miatt.

– A közszolgáltató akkor hajlandó megkötni a szerződést, ha az előző tulajdonos, vagy az új vevő a tartozást kiegyenlíti, a tartozást felhalmozó fogyasztó helyett

– hangsúlyozza az egyesület. Egyúttal kiemelik, hogy ha valaki hasonló problémával szembesül, forduljon az hozzájuk segítségért, tanácsért, a szervezet honlapján található elérhetőségek valamelyikén.