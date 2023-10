Több mint 30 ezerrel csökkent Baranya lakossága, de a vármegye 52 településén több ember él, mint 11 éve, legalábbis a KSH adatai szerint. A városaink közül Kozármislenyben (11,1%-kal) és Harkányban (16,6%-kal) nőtt a lakosság száma. Legkisebb mértékben Mohácson (3,2%-kal), legnagyobb mértékben pedig Villányban (19,1%-kal) csökkent a városi népesség.

Vízválasztó az ötezer fő

Harkányban 4675 főt számláltak, bár az elmúlt években volt olyan nyilvántartás is, amely szerint 5000 fölötti volt ez a szám. Ezt azért is érdemes kiemelni, mert a fürdőváros már a negyedik éve nem jogosult például szociális tűzifára, valamint kiesik az 5000 fő alatti településeket érintő Magyar Falu Program pályázati lehetőségeiből is. Továbbá az önkormányzati választások kapcsán is döntő lehet, hogy 5000-nél több, vagy kevesebb lakosa van a városnak, hiszen 5000 főig 6, míg afölött 8 képviselőt választhat a városban élő lakosság. Dr. Markovics Boglárka jegyző szerint mindez már eldőlhetett, ugyanis a vonatkozó törvény szerint a választásokat megelőző évben a szeptember elsejei adatot veszik figyelembe. A polgármesteri hivatalt a nemzeti választási iroda értesíti a népességszámról, a körzetesítés során is az általuk megadott adatokkal kell dolgozni.

Sokak számára vonzó a város

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, egyrészt természetesen örömteli a növekedés, hiszen ez azt jelenti, hogy Harkány vonzó város, ahol jó élni. A növekedés egyik oka az az elmúlt években kialakult tendencia, hogy a vidéki nagyvárosokban nyugdíjba vonult korosztály Harkányt választja idős korára. Akik így költöztek Harkányba, az ottani lakásukat eladták, abból a pénzből pedig Harkányban az üdülőtelepen tudtak vásárolni házat, és még felújításra is jutott belőle. Ennek eredményeként a 65 éven felüliek száma mára megközelíti a kétezret. Mint fogalmazott, ez kihívást is jelent a városnak, hiszen az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy 5-15 éven belül az idős lakosok szociális támogatása, házi gondozása, orvosi ellátása később plusz kapacitásokat fog igényelni. Persze nem csak az idősebb lakosság számára vonzó a város, hiszen a belvárosi részekre, és Terehegyre főként fiatal családok költöztek.

A növekedés másik oka az, hogy a városvezetés számos kedvezményt nyújt az állandó harkányi lakosoknak.