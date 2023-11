– Milyen cégek költözhetnek oda?

– Számos vállalatnak már ajánljuk ezt a térséget, mint lehetőséget, és azt javasoljuk a Magyarországra készülő vállalatoknak, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és gondolkozzanak Dél-Magyarországban. A beruházások földrajzi fókuszának ide helyezésének már most is vannak gyakorlati eredményei, ilyenek például a Soft Flow, a Seiren, a Körber vagy a Hanon System cégek beruházásai is.

– Inkább kisebb cégekben gondolkodjunk, azok érkezése várható, s majd azok behúzzák a nagyobbakat?

– Van egy ilyen meglátás is, ugyanakkor az is igaz, hogy a nagy zászlóshajók után úsznak a kis csónakok, tehát kell egy nagy zászlóshajó projekt is. Jó esély van arra, hogy egy nagy céget is ide tudunk majd hozni, hiszen most már megvan a megfelelő terület, szép számmal megérkeztek ide is a kis- és közepes vállalkozások, és úgy tűnik, hogy Baranya vármegye megszűnik zsákmegyének lenni.