A pécsi felsőoktatási intézmény életének már régóta részét képezi a hitbeli meggyőződés szabad gyakorlását támogató intézkedések és együttműködések. Ezt több cselekedet is bizonyítja: a PTE Általános Orvostudományi Karán másfél évvel ezelőtt a meditációt, a vallásgyakorlást is támogató közösségi teret alakítottak ki; 2016-ban a Janus Pannonius Klinikai Tömbben kápolnát adtak át, valamint 2013-óta a PTE-n működik az Egyetemi Ökomenikus Lelkészség is.

Ezt a sort gyarapítja és erősíti az MNFR és a PTE közötti együttműködés megkötése, amelynek keretében az MNFR munkavállalói oktatói feladatot vállalhatnak kurzusok és előadások megtartásával, szemináriumok vezetésével, de ez visszafelé is működik, azaz a PTE oktatóit, munkavállalóit megkérhetik előadások megtartására.

Mindemellett a létszámkorlát nélkül, a Collegium Seraphicum által szervezett programokon, kulturális eseményeken a PTE valamennyi hallgatója részt vehet, valamint az MNFR a képzési programjából képzési modulokat, kurzusokat ajánl fel az egyetem számára. Továbbá az egyetem segítséget nyújt abban, hogy az MNFR bekapcsolódjon a Pécsi Egyetemi Ökumenikus Lelkészség működésébe.